Revelan ubicación de la lujosa guarida de “El Mencho” en Tapalpa (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. El sitio donde se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue localizado en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. La propiedad, ubicada en esta localidad catalogada como Pueblo Mágico, fue intervenida por fuerzas federales tras el operativo que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes oficiales, el inmueble presentaba visibles daños tras el enfrentamiento armado registrado en la zona. Imágenes difundidas muestran áreas afectadas por el fuego, lo que confirma la intensidad del operativo. Autoridades mantienen resguardo en el perímetro mientras continúan las diligencias correspondientes.

Fuentes de seguridad señalaron que el escondite habría sido utilizado como punto de reunión y resguardo temporal. La ubicación fue identificada tras labores de inteligencia y seguimiento a personas cercanas al círculo del capo.

Jalisco (Cortesía)

Jalisco (Cortesía)

Jalisco (Cortesía)

Elementos de distintas corporaciones federales permanecen en la zona realizando peritajes y recopilación de evidencia. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles aseguramientos adicionales en el lugar.

Las investigaciones continúan para determinar la red de apoyo logístico que permitió al líder criminal mantenerse oculto en la región.

Entraron al Club

Milenio entró al lugar y documentó una casa de dos niveles, arquitectura moderna, amplios ventanales y acabados en madera fina. En el interior, espacios amplios, iluminación cálida, muebles de alta gama y un altar con imágenes religiosas contrastan con el desenlace que ahí se selló. Desde el jardín trasero, un sendero conecta con el cerro, a unos 500 metros de distancia. Fue por ahí donde intentó escapar, pero terminó siendo alcanzado por las balas. Gravemente herido, fue trasladado en helicóptero a un hospital, pero murió durante el trayecto. Así concluyó la huida del narcotraficante más buscado del mundo.