Gabinete de Seguridad detiene a dos por responsabilidad de triple homicidio cometido en Ixtaltepec; eran parte del brazo armado de “Los Cromos” (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Como resultado de una serie de estrategias de investigación integral y articuladas entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad de Oaxaca junto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se logró la detención de dos hombres identificados como O.J.S. alias “OTO” y U.I.M.L., alias “CHUA”, por el delito de homicidio calificado con ventaja cometido en Asunción Ixtaltepec, quienes serían parte del primer círculo de confianza dentro de la célula delictiva encabezada por el “Comandante Cromo”, con presencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde también se les aseguraron cartuchos útiles y un arma de fuego.

Esta acción deriva de hechos ocurridos el 19 de febrero de 2026, ante el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres hombres en la calle Los Maestros, esquina con Canal 33, en Asunción Ixtaltepec, quienes presentaban lesiones producidas por disparos de arma de fuego.

Las primeras indagatorias permitieron establecer que al lugar arribó un vehículo del cual descendieron dos hombres; uno de ellos ingresó a un establecimiento y realizó disparos en contra de las víctimas, identificadas como L.A.S.A., A.L.A., alias “Lezama”, y L.S.A.

A partir de estos hechos, la FGEO inició las labores ministeriales correspondientes y, mediante trabajos de inteligencia criminal, el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5) y la Policía Estatal.

Gracias al análisis de contexto, la Fiscalía estableció que los detenidos estarían relacionados con diversos delitos, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, asociación delictuosa, así como suministro de armas y municiones, actividades vinculadas con células de la delincuencia organizada que operan en el Istmo de Tehuantepec.

La Fiscalía de Oaxaca reitera que este tipo de acciones forman parte del trabajo coordinado entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer las estrategias operativas y de inteligencia en la región del Istmo de Tehuantepec, y con ello, garantizar la paz social y combatir de manera frontal a quienes atenten contra la seguridad de la población.

