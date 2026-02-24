Renuncia Elizabeth Álvarez a Comunicación Social del Gobernador Salomón Jara, entra al relevo Daniel Hernández (09:35 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. La Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Oaxaca, Elizabeth Álvarez Acosta, presentó esta mañana su renuncia al cargo que venía desempeñando desde el inicio de la Administración del Gobernador Salomón Jara Cruz.

Previo a terminar a su conferencia semanal, el Mandatario dio a conocer que su coordinadora de Comunicación Social había presentado su renuncia, a quien le agradeció su labor, trabajo, esfuerzo y desempeño al frente de la dependencia.

Jara Cruz designó a Daniel Hernández Juárez quien hasta el pasado 18 de febrero fuera el director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), como el nuevo titular de la Coordinación de Comunicación Social.

En su intervención, la ahora ex coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña, expresó que con ello, cierra un ciclo significativo en su vida personal y profesional que le deja grandes aprendizajes, retos superados y, sobre todo, un profundo agradecimiento.

“Durante este tiempo, asumimos el compromiso de fortalecer la comunicación institucional y consolidar un vínculo cercano, transparente y permanente con la ciudadanía y los medios de comunicación. En estos más de tres años realizamos 536 conferencias, de las cuales más de 211 corresponden al titular del Poder Ejecutivo, lo cual significa que es el Gobernador en la historia de Oaxaca que más cercanía ha tenido y tiene con los medios de comunicación”.

Asimismo, dijo, se han realizado más de 11 mil entrevistas con medios locales, nacionales e internacionales y emitimos más de 13 mil 500 boletines informativos.

Durante su coordinación, se impulsó una estrategia digital que amplió el alcance de la información pública con miles de interacciones que reflejan una ciudadanía participativa e interesada en el quehacer gubernamental, además de decenas de miles de gráficos, fotografías, videos y marcas para los diferentes programas de gobierno. También consolidando espacios como “El Tiempo Estatal” y “Gozona Podcast”, que fortalecieron el vínculo con diversas audiencias.

Álvarez Acosta, recalcó que más allá de las cifras, logró que a través de un convenio con el IMSS haber asegurado a 87 periodistas y 32 voceardores, que habían sido olvidades por anteriores administraciones gubernamentales, “me enorgullece profundamente que, gracias al convenio con el IMSS, por primera vez en la historia 87 periodistas y 32 voceadores cuentan con seguridad social e Infonavit”.

De igual forma, dijo, en coordinación con el Fideicomiso para el Fomento del estado de Oaxaca, se entregaron 65 créditos para la inclusión financiera y el rescate de las personas voceadoras. “Hoy decimos con orgullo… -hicimos historia-, porque ningún otro estado del país brinda seguridad social a este gremio”.

“A mi equipo de trabajo de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca, infinitas gracias. Sería imposible nombrarles uno a uno, pero cada persona fue pieza clave para que esta coordinación funcionara con entrega, profesionalismo y compromiso todos los días. Su trabajo y lealtad hicieron la diferencia”.

“A mis compañeras y compañeros del Gabinete, gracias por el trabajo coordinado, por la apertura, el respeto y la disposición permanente para construir una comunicación clara y responsable. Cada logro fue resultado del esfuerzo colectivo y de la convicción compartida de servir con honestidad y compromiso a nuestro estado, expreso Álvarez Acosta.

De igual manera, se dirigió a los representantes de medios de comunicación presentes en la conferencia mañanera. “A las y los compañeros de los medios de comunicación, gracias por su acompañamiento permanente, su disposición y el diálogo constante que fortaleció nuestro trabajo y la comunicación con la sociedad”.

“A usted señor Gobernador Ingeniero Salomón Jara Cruz mi reconocimiento y gratitud por la confianza depositada en mí persona y por el respaldo brindado durante más de tres años en los que tuve el honor de acompañarlo en este proyecto de transformación para Oaxaca. Puedo decir con convicción que es un hombre comprometido, que trabaja todos los días con determinación por el bienestar de las y los oaxaqueños. Estoy segura de que los resultados al término de su administración hablarán del esfuerzo y la dedicación que ha puesto al servicio de nuestro estado”.

Finalmente , aseguró que se va tranquila con el deber cumplido al frente de la Coordinación, “Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con la certeza de que nuestros caminos volverán a coincidir en esta #primaveraoaxaqueña”.

