Revelan que el cantante español Luis Eduardo Aute murió de coronavirus (22:06 h)

Su estado delicado tuvo mucho que ver con su muerte, pero la verdadera causa de su fallecimiento fue el coronavirus, según el testimonio de Rosana Torres, una de las periodistas culturales más destacadas de España y persona próxima al cantante y a su familia.

El pasado 5 de mayo, en un programa de Radio Nacional de España, Torres desveló cómo Aute se contagió por coronavirus: “(…) por ejemplo, aunque a vosotros os dejen salir, a mí no me dejan salir hasta que no haya una vacuna, porque yo voy pegada a una silla de ruedas. Y esa silla puede ser la transmisora de una enfermedad mortal como le ha pasado a Aute“.

“Al final fue el ortopedista que le fue a arreglar la silla de ruedas el que le contagió el coronavirus. Él estaba delicado, es verdad, pero un ortopedista con el que no se tocó, no se rozó, ni nada, que simplemente le arregló la silla, hizo que se fuera…”, dijo.