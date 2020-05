En este Día de las Madres, así las recordamos; lee aquí los mensajes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. Hoy es un día muy especial, y por ello, el equipo de ADNsureste y algunos amigos felicitamos a nuestras madres ya sea en la distancia por la pandemia, o en el cielo. Cada quien decidió el mensaje a enviar a sus mamis y también nos enviaron la foto.

Doña Victoria Villalobos Palafox, madre del arzobispo Pedro Villalobos

En este día tan especial del 10 de mayo, quiero dirigirme a toda mujer que por la gracia de Dios es madre. Qué bendición tan grande la que usted tiene.

Dios la eligió para colaborar con Él en la creación y usted dio un “sí”. Gracias por su sí. Ese “sí” se parece al “sí” de María Virgen que cuando le anunció el Ángel Gabriel que iba a ser madre del Mesías ella dijo “sí, soy la esclava del Señor”. En esa actitud se puso usted el día que Dios la llamó a ser madre también. Voy a ser la sierva del Señor y le voy a servir en cada uno de mis hijos.

Gracias mamá por servir a Dios en la persona de tus hijos. Gracias mamá por ir moldeando el corazón de unos niños y niñas para que sean a lo largo de la vida unas personas de bien.

Gracias, porque esos sentimientos de madre en los que se encuentra sólo el amor tú has ido contagiando del amor a tus hijos.

Sigue sacrificándote por ellos, sigue siendo para ellos una bendición.

Mamá, dice el hijo, bendíceme. Mamá, pide por mí. Mamá, cuídame. Mamá, aliméntame… y mamá hace tantas cosas por el hijo.

Dios te bendiga, mamá. Dios bendiga también al padre de tus hijos. Dios les bendiga porque no puede ser madre si no hay un padre.

Que a los dos los bendiga Dios y que sigan siendo esos padres responsables que saben sacar adelante a sus hijos con el cuidado debido, con la entrega, con el espíritu de sacrificio, de renuncia personal de muchas cosas por el bien de sus hijos.

A ustedes, papás, felicidades y muy en especial a usted, mamá.

Gracias mamá. Que Dios la bendiga. Que la que es Madre por excelencia que es la Virgen María, le alcance a usted Gracia y bendición de parte de Dios para que siga siendo una gran mujer y una gran madre.

Le necesitamos. Le necesitamos así, en su grandeza. A veces nosotros los hijos no hemos sabido valorar su esfuerzo, su cansancio, su trabajo, todo lo que usted hace por nosotros. No hemos sabido valorarlo.

Hoy le decimos: perdona mamá por no ser agradecido. Perdón, mamá, porque creo que a lo largo de la vida te he hecho llorar y sufrir. Alcánzame una gracia a través de tu oración para que sea un mejor hijo y tú puedas disfrutar de la maternidad a la que te ha llamado Dios y gracias por haberme traído al mundo. Muchas gracias mamá.

¡Felicidades!

Que Dios bendiga a todas las mamás en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

Felicidades, mamá. Son los deseos de su Arzobispo Pedro.

Doña Guadalupe Pérez, madre de Rebeca Romero Pérez

“Te mando un abrazo enorme y solo te digo que te extraño mucho, que fuiste la mejor madre, amiga y consejera. Siempre te llevo en el corazón y nunca dejo de recordarte con cariño, admiración y nostalgia”.

Doña Patricia Jung, madre de Christopher Jung

“Mother, I am proud to be your son and happy Mother’s Day”

Doña Elvira Domínguez Medrano, madre de Dario Nolasco Domínguez

Muchas felicidades mamá. Mujer tímida pero valiente y fuerte como un roble cuando se necesita, gracias por el regalo de la vida, gracias porque lo que soy te lo debo a ti. Por todas esas noches de desvelo al cuidarme, gracias por el gran amor que me das siempre sin esperar nada a cambio. Un beso y abrazo a la distancia

Te amo

Doña Ernestina Bolaños Pérez, madre de Gerardo Castellaños

“En memoria de Ernestina Bolaños Pérez, (1923 – 2019), mi madre que desde muy pequeño me enseñó a usar la mente para ver las cosas que pasan desapercibidas.

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños”.

Doña María Patricia Contreras, madre de Jair García

“Agradecido por el amor que siempre nos brindas en cada situación, eres lo mejor de la vida, te amamos tus hijos Adriana y Jair”.

Doña Queta Jiménez de Brena, madre de Alfredo Brena

“Mi Mamy… es el pilar, el sustento, el aliento y la alegría que sostiene mi propia vida. ALFREDO BRENA.”

Doña Carmen Balbuena Leal, madre de Saúl Salazar

“Mamá te agradezco las enseñanzas y esfuerzos que realizaste, mismos que ayudaron a cumplir mis sueños, los cuales también son los tuyos. Agradezco el apoyo que me continúas brindando, sabes que te quiero mucho y siempre estaré para ti. ¡Feliz 10 de mayo!”

Doña Tere Pérez, madre de Dely Ramírez

“Querida Tere, jamás me has dejado… Un beso al cielo Mamita”.

Doña Karla Gabriela Jiménez Carrasco, madre de Karla Jiménez Carrasco

“Si tuviera mil vidas te seguiría escogiendo a Ti como mi mamá 🥰”

Doña Agustina Rasgado López, madre de Pedro Santiago

“Na tina! Te llevo presente en todos los momentos de mi vida! Una dicha ser tu hijo! Te amo por siempre!”

Doña Juanita Jiménez Castro, madre de Alma Gandhi

“Aún no me explico cómo nos has dado tanto si por ratos a mi no me alcanza. Gracias mamá por tus sacrificios y tu siempre generosa mano amiga. Te quiero mucho”.

Doña Elizabeth López Gómez, madre de Andrea Avendaño López

“Para mí ella es la mujer más ejemplar, llena de fuerzas y virtudes, dispuesta a sacar el pan de su boca para que yo no pase por lo mismo que ella, y jamás me daría pena decir que ella es mi mamá, porque es la única que se la ha jugado todas para que yo tenga un buen futuro y por eso y muchas cosas más estoy orgullosa de esa señora”.

Doña Anthelma Jiménez viuda de Villacaña, madre de Javier Villacaña

“Todo lo que soy y todo lo que quiero ser se lo debo a este ángel maravilloso que hace medio siglo me dio la vida. Me dio su cuidado y me dio lo más importante que he tenido me dio su amor”.

Doña María Teresa Guzmán Zamora, madre de Alejandra Martínez Guzmán

“Gracias por 42 años llenos de amor mami María Teresa Guzmán Zamora, por tu dedicación y esfuerzo, eres la mejor madre del mundo, te amo”.

Doña Tinita Arreola Reyes, madre de Rocío Aragón Arreola

“Mujer de trabajo, disciplinada, guerrera incansable que me enseñó que luchar por la vida con pasión es mi mejor legado. Gracias por ser mi madre.”

Doña Aida Clara Ramírez Pérez, madre de Omar Acevedo

“Hoy quiero solo decir gracias mamá por qué gracias a ti ,soy lo que soy en la vida, doy gracias a dios por tenerte con vida y decirte todos los días te amo mami tú eres mi ejemplo y tus consejos me dan la energía de seguir caminando siempre hacia delante con tus mismos valores que me has inculcado, y no me cansaré por decirte ,gracias mami por traerme a este maravilloso mundo”.

Doña Crisantema Apak, madre de Luz Divina y Crisantema Zárate Apak

“Gracias adorada mamá por quererme tanto, por ser cómplice de todos mis sueños y por hacerme fuerte”.

Doña Andrea Blanco Ruiz , madre de Emilio de Leo

“No es extraño para quienes nacimos y vivimos en México que califiquemos las mejores cualidades de una persona o las sensaciones que nos producen satisfacción con las palabras a toda MADRE. Yo lo confirmo porque mi mamá y sus enseñanzas han sido mi apoyo y mi centro en momentos en los que tuve que optar por decisiones difíciles, mi amiga porque siempre está dispuesta a escuchar y sacar de su gran sabiduría el consejo necesario para cada situación. También ha representado el duro regaño cuando lo ha ameritado y no lo ha hecho para mostrarme el limite donde empieza el respeto a las decisiones de los demás.

Mamá, has sido una gran Maestra”.

Doña Rosalía Flores Delgado, madre de Jorge Urzúa

“La deuda más grande que tengo en la vida es contigo mamá y es la única que nunca se me cobra y que me siento incapaz de pagar”.

Doña Clarivel Castillo Rivera, madre de Pablo López Rivera

“Felicidades Mamá, por tu ejemplo de vida y testimonio de mujer, para tus 6 hijos y 11 nietos”.

Doña Soledad Oliva, madre del padre Guadalupe Barragán

“Soledad Oliva, la madre, que cuando era niña le pedía a Dios un hijo sacerdote. Ese hijo soy yo Pbro. Lic. José Guadalupe Barragan Oliva. Así pesa ante Dios la oración de una madre. Yo rezo por ella y por todas las Madres”.

Doña María del Carmen Quintana, madre de Miguel Quintana

“Gracias por todo lo que soy y que aunque duela no estar a su lado, te amo.”

Doña Vicky Carreño, madre de Laura Vignon

“La mejor mamá del mundo es la que te enseña la vida con su gran ejemplo, Feliz día a todas las mujeres que tienen la fortuna de ser madres”.

Doña Maximina Garcia Quintas, madre de Hermógenes Beltrán

“Madre, pervive tu recuerdo de hace 63 años, escucho tu voz, tus consejos, tu risa llena de amor. Tu voz inmanente la escucho aunque físicamente ya no estés, Madre Bendita seas”.

Doña Magdalena Cruz Cruz, madre de Salomón Jara Cruz

“Aunque por la cuarentena no podamos festejarlas y abrazarlas como quisiéramos, sí es un buen momento para expresarles con una llamada telefónica, con un mensaje de texto, el significado que tienen para la vida de cada uno de nosotros”. Afectuoso abrazo y una sincera felicitación a todas las mamás oaxaqueñas.

