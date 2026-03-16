Retiran árboles derribados por los vientos (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Debido a vientos atípicos registrados esta tarde, se reportan diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez, en coordinación con Bomberos de Oaxaca, se encuentra realizando labores de atención y retiro de riesgos.

Incidentes atendidos:

•Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón: dos ramas de pino de aproximadamente 10 metros cayeron sobre el techo de una vivienda.

* Arteaga y Fiallo: árbol caído que mantiene el paso bloqueado. ⚠️

* Avenida Ferrocarril, a la altura de Hornos: presencia de árboles caídos.

* Prolongación de Arteaga 401, esquina 5 de Febrero (Agencia de 5 Señores): desprendimiento de láminas de un techado.

* Prolongación de La Noria, a la altura de Conos de 5 Señores: caída de un laurel de aproximadamente 25 metros, que afectó láminas de un domicilio.

⚠️ Se recomienda a la población extremar precauciones, evitar las zonas señaladas y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan las labores de atención.

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