Detiene FGEO a un hombre por tentativa de homicidio en la Costa (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificado como A.H.G. por tentativa de homicidio, por hechos ocurridos en Santa Catarina Mechocan en la Costa.

De acuerdo con el expediente penal del caso, los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2025, cuando la víctima se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en la comunidad de Santa Catarina Mechoacán, lugar al que ingresó un hombre portando un arma corto contundente (cuchillo), agrede a la víctima y le causa lesiones en el cuello, así como en la mano izquierda, por lo que la víctima huye para ponerse a salvo, es auxiliado y llevado a una institución médica donde es atendido.

Tras los trabajos ministeriales realizados por la la Vicefiscalía Regional de la Costa, se logró obtener una orden de aprehensión y posteriormente, la detención de A.H.G., mediante un operativo de búsqueda efectuado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Después de ser detenido A.H.G. fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para que se determiné su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca está comprometida con realizar investigaciones sólidas y estratégicas que permitan neutralizar a generadores de violencia en las distintas regiones de la entidad, fortaleciendo así la seguridad y el acceso efectivo a la procuración de justicia.

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