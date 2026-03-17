El colmo ¡Salomón designa Rector de la UABJO! Alfredo Brena (18:49 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Parece que estamos en una paradoja. En 1977 en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se desarrolló el Movimiento Democratizador Universitario, que desembocó en la escisión de la derecha universitaria, que se fue a fundar la Universidad

Regional del Sureste (URSE).

Este movimiento, parecía ser la continuidad de la consecución de la Autonomía de 1971.

La UABJO consiguió su Autonomía el 9 de octubre de 1971. Ese día se publicó el decreto de la XLVII Legislatura del Estado de Oaxaca, que reformó su Ley Orgánica, otorgándole plena autonomía.

Hace 54 años, la Federación Estudiantil Oaxaqueña (FEO), encabezada por Raúl Castellanos Hernández, conseguía, después de las gestiones correspondientes ante el Gobierno Estatal, la Autonomía Universitaria. Teniendo Oaxaca como gobernador al Lic. Fernando Gómez Sandoval, y como secretario de Gobierno el Lic. Agustín Márquez Uribe.

Y ya en 1975, la UABJO eligió a su Rector sin la injerencia del gobierno estatal. En la contienda por la rectoría estuvieron, por un lado, el Lic. Guillermo García Manzano, director de la escuela de Contaduría y Administración. Y por el otro, el Lic. Marco Antonio Niño de Rivera, director de la Preparatoria No. 1.

A pesar de que el proceso para la elección a Rector, no tuvo irregularidades. El Lic. Niño de Rivera, no quedó conforme, con la elección que hizo el Consejo Universitario, que eligió a García Manzano como Rector de la UABJO.

Realmente, esta inconformidad, no se manifestó claramente hasta 1976, año en el que surge formalmente el Movimiento Democratizador Universitario. La lucha por ser Rector se

desencadenó, y tras la formación de dos fracciones antagónicas. Hubo, en su momento, 2

Rectores, una para cada facción.

El problema se radicalizó violentamente, hasta el punto en el que, ya en 1977, el Secretario

de Gobernación de esa época, el Lic. Jesús Reyes Heroles, tuvo que tomar el problema en

sus manos.

La decisión, tuvo que ser salomónica, la izquierda se quedaba con la UABJO y la derecha

se iba a fundar la URSE. Aunque antes de tomar esta decisión, fue depuesto el Lic. Manuel

Zárate Aquino (Gobernador de Oaxaca 1974-1977).

El gobernador del estado de Oaxaca, Manuel Zárate Aquino, fue obligado a pedir licencia

el 2 de marzo de 1977, después que le atribuyeran, haber puesto a francotiradores a

dispararle a una manifestación.

La realidad es que el conflicto universitario llevaba casi año y medio de duración, desde

que dos rectores comenzaron a disputarse la legitimidad del cargo: Horacio Tenorio

Sandoval, apoyado por las fuerzas vivas de la capital, y Felipe Martínez Soriano, identificado con el sector popular de Oaxaca.

Por cierto, Martínez Soriano no era producto de la UABJO, él, era un médico rural egresado del Politécnico Nacional.

Lo curioso del actuar del Movimiento Democratizador, fue, que en cuanto se hicieron del poder de la UABJO, presionaron a estudiantes, académicos y administrativos, mediante el Grupo de Choque Los Coyotes.

A la imposición de un Consejo Universitario a modo, y a la también imposición, del voto universal, para la elección de Rector.

Con el voto universal para la elección de Rector, el Movimiento Democratizador condenó a la comunidad de la UABJO, al surgimiento de una máxima para ser Rector: ¿Quién gana la elección a Rector? ¡El que tenga más porros!

Porque dado, que el control de la UABJO se obtiene mediante Grupos de Choque; ¡El que tenga más porros, tendrá más votos! Esa es la máxima inobjetable de la UABJO desde 1977.

Ahora bien, ese mecanismo de control universitario, ha dado por resultado la creación de una Casta Dorada de Rectores. Hasta convertirse en un coto de poder, que designa al, en este caso, nuevo Rector, que va a sumarse a la Casta Dorada de Rectores de la UABJO.

Farid Acevedo López dejó la titularidad de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para competir por el cargo de Rector de la UABJO.

¡Ahora resulta que el gobernador Salomón Jara designa al Rector de la UABJO!

Que se vea la importancia de ser indígena, como Adelfo Regino, Hugo Aguilar, etc. para la

4T… ¿Cuál Autonomía de la UABJO? ¡Dictadura de la Casta Dorada!

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

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