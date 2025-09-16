Resalta Salomón Jara la libertad y justicia en el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional (10:20 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. Al encabezar la ceremonia del 215 Aniversario del Inicio del Movimiento por la Independencia Nacional, el Gobernador Salomón Jara Cruz resaltó los valores de la libertad y la justicia.

“No son ideales lejanos, sino compromisos que nos inspiran a seguir construyendo un Oaxaca más justo, más humano y solidario. La Primavera Oaxaqueña que florece en nuestro estado se nutre de esos nobles principios”, dijo.

Desde el Parque Juárez “El Llano”, el Mandatario estatal reconoció también a quienes participaron de esta lucha, pues constituyen una generación que no aceptó la opresión, ejemplo de la unión para forjar la nación.

Rememoró a Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez, Mariana Rodríguez del Toro, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Juan Aldama y Vicente Guerrero.

Imgimg“sEse legado de dignidad y sacrificio sigue vivo en nuestra historia y en nuestro presente”, apuntó.

Previo a la participación de la Banda de Música de la Octava Región Militar, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Oaxaca, Delfina Guzmán Díaz realzó el papel de las mujeres a través de la historia mexicana, que muchas veces han sido invisibilizadas.

Sin embargo, afirmó que con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se consolidan siglos de lucha por las independentistas, revolucionarias y las mujeres que día con día trabajan por transformar el país.

“Con la Primavera Oaxaqueña se tiene la certeza de que los principios de justicia e igualdad deben reflejarse en cambios reales. Por ello se trabaja día a día para saldar la deuda histórica con las mujeres, otorgando espacios de decisión, reconociendo su papel fundamental en la vida pública y en la democracia, creando políticas públicas para su bienestar”, enfatizó.

Posterior a ello, el Gobernador de Oaxaca colocó una ofrenda floral frente a la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, quien la noche del 15 de septiembre de 1810 convocó a la población a formar parte de la lucha independentista.

También, se interpretó el Himno Nacional Mexicano dirigido por la Señorita América 2025, Mayrín Cruz Luna y sus coristas Cinthya Méndez García y Mariana Sarmiento Jiménez.

