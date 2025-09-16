Matan a dos mujeres y una menor resulta herida en Yetla, Tonalá; habían asistido al Grito (10:45 h)

2025/09/16  De Redacción ADN
Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 16 de septiembre. Mientras caminaban a su casa, tres mujeres fueron atacadas con disparos de arma de fuego en Yetla de Juárez, agencia de Santo Domingo Tonalá.

Los hechos ocurrieron ayer por la noche, luego de que las mujeres acudieron a la agencia municipal en donde se realizó el Grito de Independencia.

En el lugar fallecieron las siguientes féminas, que fueron identificadas como Santa P. R., de 33 años de edad; y Rosa Usbelia R.R., de 59 años.

La menor lesionada que dijo llamarse Isaribi Danae R. P., de 11 años de edad, fue trasladada a una clínica particular de Huajuapan, en donde recibe atención médica.

