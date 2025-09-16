Ruta del Desfile Cívico Militar por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Policía Vial Estatal dio a conocer la Ruta que será ocupará el contingente del Desfile Cívico-Militar alusiva al 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Ante ello, la dependencia instaló un dispositivo vial para garantizar una movilidad segura durante el Desfile Cívico Militar en la ciudad capital, que iniciará a las 09:00 horas.

Las calles que estarán afectados son Valerio Trujano, Palacio de Gobierno, Guerrero, Xicotencátl, Pino Suárez para culminar en paseo Juárez El Llano.

Por ello se recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar quedar atrapado en el tráfico.

