Reportan tiroteo en escuela católica, estaban en clases y hay múltiples heridos (10:16 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Un tiroteo registrado en Minneapolis, Minnesota, desató el pánico en plena jornada escolar. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Escuela Católica de la Anunciación, ubicada dentro de una iglesia del mismo nombre, cuando un sujeto armado abrió fuego contra un grupo de personas en la acera del recinto.

De acuerdo con RT en Español, una persona murió y al menos seis resultaron heridas tras recibir los disparos. El ataque ocurrió mientras se desarrollaban clases en el instituto católico, lo que provocó alarma entre estudiantes, padres de familia y autoridades educativas.

El ataque y la huida del agresor

El mismo medio menciona que el presunto atacante portaba un rifle calibre .223 y realizó alrededor de 30 disparos contra un grupo que se encontraba afuera de la escuela. Posteriormente, huyó del lugar a bordo de un vehículo, lo que mantiene activa la búsqueda por parte de la policía.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a hospitales cercanos, y hasta el momento no se ha confirmado la identidad del autor ni sus posibles motivos.

Reacción de la policía de Mineápolis

El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, calificó el hecho como una muestra de violencia inaceptable:

“El nivel de potencia de fuego desatado a plena luz del día es completamente repugnante e inaceptable”…

“Este tipo de arma es más un arma de guerra que algo que deba estar en las calles aquí. El daño que se causó a los cuerpos de algunas de estas víctimas es indescriptible”.

