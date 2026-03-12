Reportan tirador activo en templo judío en Michigan, Estados Unidos (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. Un presunto tirador activo se encuentra en un templo judío en West Bloomfield, en el estado de Michigan, mismo que encendió las alertas de seguridad en la zona tras reportarse una fuerte presencia de policías y bomberos, así como una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

De acuerdo con reportes difundidos por el medio ADN Noticias, el incidente ocurrió en un templo israelí de esta comunidad suburbana, donde las autoridades desplegaron múltiples unidades de emergencia mientras intentaban controlar la situación.

Densa columna de humo y vehículos de emergencia

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran una escena caótica: una gran columna de humo espeso, con tonos amarillentos y grisáceos, se eleva por encima de los árboles, lo que sugiere que pudo haberse registrado un incendio o una explosión reciente en la zona.

En el lugar también se observan varios vehículos de emergencia con las torretas encendidas. Entre ellos destacan camiones de bomberos y patrullas policiales que bloquearon una carretera rodeada de áreas verdes y árboles altos, característica del entorno residencial de West Bloomfield.

Se desconoce si hay víctimas

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si hay personas lesionadas o fallecidas tras el presunto tiroteo. Tampoco se ha informado oficialmente qué originó el incidente.

El despliegue de seguridad continúa mientras los equipos de emergencia trabajan en el sitio y se espera que en las próximas horas las autoridades de Estados Unidos den a conocer más detalles sobre lo ocurrido.

