Entrega Poder Legislativo reconocimiento al Colegio de Profesionales de la Contaduría por su 35 aniversario (14:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de marzo. Con la finalidad de honrar la trayectoria de los organismos de la sociedad civil que abonan en la consolidación del sector económico de la entidad, el Congreso del Estado otorgó un reconocimiento al Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, A.C., con motivo de su 35 aniversario, en relación a su invaluable aportación dentro de la contaduría pública.

El acto protocolario se realizó en Sesión Ordinaria y fue encabezado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro; la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Diego Cruz; y la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quienes destacaron la labor y el prestigio de esta organización.

Durante su intervención, la legisladora Taurino Jiménez resaltó que la institución, desde su fundación en 1991, ha impulsado el ejercicio ético de la profesión, consolidándose como un pilar de transparencia y certeza técnica en la entidad.

Asimismo, subrayó que, a través de su Programa de Desarrollo Profesional Continuo, no solo garantiza la actualización de conocimientos de sus agremiados, sino que actúa como un puente fundamental para el cumplimiento fiscal y el desarrollo económico, elevando así los estándares de la práctica contable.

El reconocimiento fue otorgado al presidente del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, A.C., Odilón González Ruiz, acompañado de las y los integrantes de dicho gremio.

