Netflix lanzará serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. A través de redes sociales, Netflix confirmó la noticia de la creación de una serie biográfica sobre la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera. De acuerdo con la plataforma de streaming, esta nueva producción sobre ambos artistas mexicanos revelará más detalles acerca de su famosa relación.

Según la información revelada por Variety, Patricia Riggen y Gabriel Ripstein dirigirán la serie, mientras que Mónica Lozano llevará a cabo los trabajos de producción. Este equipo, que busca transmitir todo lo vivido por esta pareja en la Ciudad de México, posee experiencia con el filme “Amores Perros”, así como de la serie “Narcos” de Netflix.

La producción de Netflix para retratar la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera fungirá como una adaptación de la novela “Rien n’est noir” de la escritora francesa Claire Berest. Buscando abordar el trabajo individual de cada artista, así como las explosiones y convulsiones políticas que vivieron ambos.

“La ambición de este proyecto no tiene precedentes. Queremos mostrar una Frida real, una Frida que parece salir de la pantalla y llevarte de la mano para que puedas vivir su historia junto a ella, durante una de las épocas más significativas de este país: un México que Frida y Diego pusieron en el mapa mundial”, declaró Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido de Netflix México a Variety.

Especial |

Finalmente, hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de las actrices y actores que formarán parte de este proyecto. Tampoco se ha revelado quiénes podrán interpretar a Frida y Diego en esta nueva serie biográfica.