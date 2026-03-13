Reportan que José Ángel Bichir se habría arrojado de un tercer piso en la CDMX (17:45 h)

Ciudad de México, 13 de marzo. Este jueves se reportó que el hijo del actor Odiseo Bichir, José Ángel Bichir se habría arrojado de un tercer piso en el complejo de departamentos donde habita en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, una vecina de dicha unidad habitacional encontró al actor tirado y con lesiones, por lo que llamó a los servicios de emergencia para que lo auxiliaran.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar y tras una revisión lo diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, por lo que tuvieron que trasladarlo a un hospital.

A través de un comunicado y sin revelar la identidad de la persona lesionada, la SSC reveló que un joven de 35 años lesionado posiblemente se arrojó de un tercer nivel, por lo que dieron parte al ministerio público para iniciar con las indagatorias correspondientes.

La información más reciente indica que el actor nacido en 1981 y ex novio de la cantante Belinda, ingresó al hospital Rubén Leñero para atender las heridas por la caída.

Aunque las autoridades manejan que Bichir se arrojó, la versión no se ha confirmado y hasta el momento, la familia del actor no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido.

José Ángel Bichir forma parte de la dinastía de actores con el mismo apellido, y ha participado en proyectos como Sexo, Pudor y Lágrimas y Divina Comedia.

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