Aprueba Congreso local designación de dos autoridades municipales, elevación de categorías administrativas y el cambio de nombre a una ranchería (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 13 de marzo . La LXVI Legislatura aprobó por unanimidad cinco dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, mediante los cuales se designaron dos autoridades municipales pertenecientes a la región de los Valles Centrales; se reconocieron con categorías administrativas a localidades de la Costa e Istmo; y se avaló la modificación de nombre de una ranchería de la región de la Sierra Sur.

Designan a Regidora de Educación y Cultura Municipal en Teotitlán del Valle, y de Hacienda en Tlalixtac de Cabrera

Se declaró procedente la designación de la Ciudadana Cecilia Hernández Ruiz, como Regidora de Educación y Cultura Municipal del Ayuntamiento de Teotitlán del Valle, Distrito de Tlacolula, por el periodo legal comprendido del 15 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028. La solicitud fue realizada por el Ciudadano Benjamín Mendoza, Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado, derivado de la renuncia de la anterior titular, con fecha 13 de enero de 2026.

Asimismo, se designó a la Ciudadana Margarita Santiago Lorenzo, al cargo de Regidora de Hacienda del Ayuntamiento de Tlalixtac de Cabrera, Distrito del Centro, por el periodo comprendido del 16 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028. La solicitud fue realizada por los Ciudadanos David Hernández López y Saturnino García López, en su carácter de Presidente y Síndico Municipal Constitucional, ante la renuncia de quien ostentaba dicho cargo.

El órgano legislativo declaró procedentes las solicitudes, por haberse cumplido con los requisitos y formalidades exigidas en los artículos 34, 41 y 83 fracción III inciso B), párrafos penúltimo y último de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

Reconocen con la Categoría Administrativa de Agencia de Policía a localidades del Istmo y la Costa

Por otra parte, se aprobó el reconocimiento con la Categoría Administrativa de Agencia de Policía a favor de las localidades de Puerto Grande, perteneciente al Municipio de San Francisco del Mar, Distrito de Juchitán, en la región del Istmo; y de Llano Grande, Municipio de Santa María Tonameca, Distrito de Pochutla, en la región de la Costa.

Los Decretos aprobados en Sesión Ordinaria no encontraron impedimento legal y cumplieron con los requisitos y las formalidades exigidas en los artículos 17 fracción II, 18, 20, 20 Ter, 43 inciso A, fracciones III y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

Modifican nombre de Ranchería del Municipio de Putla Villa de Guerrero

También se declaró procedente la modificación de nombre de la Ranchería Yosonduchi, para quedar como Loma Flor de Sangre, perteneciente al Municipio de Putla Villa de Guerrero.

Lo anterior, fue solicitado por el Licenciado Próspero Francisco Cruz Ricardo, en su carácter de Presidente Municipal. El órgano legislativo avaló la petición al no existir impedimento legal y por haber cumplido con los requisitos y las formalidades de la ley con fundamento en los artículos 19, 20 Bis, 20 Ter y 43 inciso A, fracciones III y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

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