Obtiene FGEO vinculación a proceso contra seis personas por lesiones calificadas con ventaja, ocurridas en San Juan Juquila Mixes (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de seis personas del sexo masculino, identificadas como A.J.T., J.T.E., P.J.P., Y.I.D.J., F.J.T. y A.M.N.J., imputados por el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de cuatro personas, por hechos ocurridos en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2023, cuando las víctimas realizaban trabajos de construcción en un predio de dicha comunidad.

La investigación detalla que en ese momento, los ahora imputados presuntamente las intimidaron con armas de fuego y posteriormente las agredieron físicamente con objetos contundentes, provocándoles diversas lesiones.

Tras tener conocimiento de los hechos, la FGEO a través de la Vicefiscalía de Control Regional, inició las investigaciones correspondientes, logrando obtener pruebas sólidas para aprehender y presentar a los imputados ante la Juez de Control, quien, tras valorar los datos recabados, dictó auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones calificadas con ventaja.

Asimismo, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Oaxaca tiene el compromiso de realizar trabajos ministeriales minuciosos y con estricto apego a la ley para que las víctimas directas e indirectas tengan pleno acceso a la justicia.

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