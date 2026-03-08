Reportan que AMLO está hospitalizado: ¿Es grave su padecimiento? (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. El nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que circulara un reporte en redes sociales que señala que estaría hospitalizado por un problema de salud.

El periodista Jorge Fernández Menéndez aseguró en su cuenta de X que el exmandatario se encuentra internado en el Hospital Central Militar, ubicado en la Ciudad de México, presuntamente por una afección cardiaca.

“El ex presidente @lopezobrador_ está internado en Hospital General Militar por una afección cardiaca”, escribió el comunicador en redes sociales.

Sin confirmación oficial sobre el estado de salud

Hasta el momento no existe información oficial del gobierno federal, de la familia del exmandatario ni de su equipo cercano que confirme o desmienta el supuesto internamiento.

Tampoco se ha emitido algún comunicado desde la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum ni de autoridades médicas que detalle la condición de salud del exmandatario.

Debido a la falta de confirmación institucional, el estado de salud de López Obrador permanece en calidad de versión extraoficial.

Antecedentes de salud del exmandatario

Durante su carrera política, López Obrador ha enfrentado algunos episodios de salud relacionados con el corazón.

En diciembre de 2013 sufrió un infarto al miocardio, por el que fue hospitalizado y sometido a un procedimiento médico. Años después, ya como presidente de México, también dio positivo a COVID-19 en dos ocasiones.

Tras concluir su mandato en octubre de 2024, el exmandatario se retiró de la vida política y se estableció en su finca en Palenque, Chiapas, donde ha señalado que se dedica principalmente a escribir.

Por ahora, no hay información confirmada sobre la gravedad del supuesto padecimiento, por lo que se espera que en las próximas horas autoridades o familiares del expresidente puedan emitir una postura oficial.

