“Vá el paro de 72 horas; 8 de Marzo, día para exigir justicia no para celebrar”: Sección XXII (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. En el contexto del 8 de Marzo, del Día Internacional de la Mujer, más allá de la fecha, no es un día para festejar, es una fecha para seguir exigiendo el acceso igualitario a las condiciones laborales, salariales, el acceso a la salud, al trabajo, entonces como S22 reivindicamos que debe ser un día de protesta, señaló la líder de la Sección XXII Jenny Aracely Pérez Martínez.

Tras marchar desde el Mercado Zonal de Santa Rosa hacia el zócalo capitalino, la dirigente expresó que en días recientes se dio desafortunadamente un feminicidio de una maestra de recién ingreso en una comunidad de la Sierra Norte, quien era originaria de la región de la Mixteca.

Esto para el gremio magisterial es una noticia muy lamentable, dijo, “pero más allá de eso lo que requerimos es el acceso a la justicia, un 8 de Marzo en efecto no es para festejar, es una fecha para seguir exigiendo el acceso igualitario a las condiciones laborales, salariales, el acceso a la salud, al trabajo, entonces como Sección 22 reivindicamos que debe ser un día de protesta”.

En esta actividad, subrayó, “se convocó de manera masiva tanto compañeras como compañeros porque entendemos que también en la Sección 22 más allá de la lucha de género, estamos luchando por la lucha de clases y la igualdad”.

Se tiene también que reflejar la intervención tanto de compañeras como compañeros y por eso la convocatoria de esa manera, para seguir luchando, exigiendo justicia por todas las desapariciones, y feminicidios en el estado y en el país.

Por otro lado, la líder sindical recalcó que vá el paro de 72 horas a nivel nacional y estatal con la participación del 80 % en el estado de Oaxaca con diversas actividades de los diferentes sectores.

Mientras que en el caso nacional se contará con el 20%, “vamos a concentrarnos en la Ciudad de México instalando un plantón en el zócalo el primer día, con visita a las Embajadas, por la guerra que están impulsando en Irán y el genocicdio en Palestina”.

Para los días siguientes estarán realizando las actividades como la instalación de la Asamblea Nacional Representativa, entre otras, que se van a acordar con la dirigencia nacional.

Mientras que en Oaxaca se prevén bloqueos a oficinas de Gobierno, a empresas transnacionales y que son propuestas que han emanado de los espacios de la asamblea estatal.

Pérez Martínez, refirió que la intención en este paro es que se instale en la mesa con la Presidenta “no hemos tenido un diálogo con la Presidenta desde el año pasado, en marzo, precisamente no se ha retomado el diálogo sobre las demandas centrales a nivel nacional como es la abrogación de la Ley del ISSSTE, sobre la reforma educativa por eso la insistencia de este paro”.

“se espera que el gobierno pueda estar en la mesa, además de las demandas locales que tenemos como Sección 22, está pendiente la entrega de recursos de uniformes del ciclo anterior a más de 13 mil estudiantes, equipo tecnológico que no ha llegado a todas las escuelas de educación básica y media superior”, dijo.

