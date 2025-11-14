Municipio de Oaxaca de Juárez refuerza acciones de desazolve en el Mercado 20 de Noviembre (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Gobierno y Territorio y en coordinación con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), llevó a cabo trabajos de desazolve en el Mercado 20 de Noviembre, uno de los espacios comerciales más representativos de la capital.

Con el respaldo de locatarios de este importante punto gastronómico, estas labores forman parte de las acciones preventivas que impulsa el gobierno municipal para mantener en óptimas condiciones el sistema de drenaje, mejorar el flujo hidráulico y asegurar un entorno limpio, ordenado y seguro para comerciantes, locatarios y visitantes.

Este tipo de intervenciones contribuye a fortalecer la seguridad sanitaria, prevenir obstrucciones y evitar afectaciones durante la temporada de lluvias, garantizando así el buen funcionamiento de un espacio emblemático para la actividad económica, cultural y turística de Oaxaca.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando con energía y coordinación para preservar la infraestructura del Centro Histórico y brindar mejores servicios a toda la ciudadanía.

