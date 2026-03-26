Reportan la detención de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte (18:55 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Agentes del ICE la habrían arrestado en un fraccionamiento privado de El Paso, Texas, con fines de extradición vía @MLopezSanMartin

Medios nacionales reportaron que Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César “N”, fue capturada en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la tarde de este miércoles 25 de marzo.

La base de datos de detenidos de la dependencia de Seguridad Nacional confirma que la mujer se encuentra bajo custodia del ICE en el centro de detención El Paso Processing Center, ubicado en el 8915 Montana Ave, en El Paso, Texas. Cabe recordar, que en 2020 un juez habría girado una orden de aprehensión en contra de Gómez Fong.

Fue promovida durante una audiencia privada y se encuentra en el expediente de amparo 239/2020, no obstente, el delito específico por el cual fue ordenada la medida no habría sido dada a conocer en ese momento. Tal y como reportó El Heraldo de México en aquel entonces, Gómez Fong promovió un amparo contra una posible orden de aprehensión o detención provisional con fines de extradición.

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