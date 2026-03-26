Detienen en Sudáfrica al reportero de TUDN Julio Ibañez (18:30 h)

Sudáfrica, 25 de marzo. En las últimas horas, trascendió la información de que el reportero de TUDN, Julio Ibañez, se encuentra detenido en Sudáfrica. De acuerdo con la información, agentes armados de aquel país ingresaron a la habitación del hotel donde se hospedaba para arrestarlo.

Carlos Ponce de León, director de Récord, el reportero de deportes se encontraba en una cobertura como parte del seguimiento a los rivales de México para el Mundial 2026. En su informe, señala que la detención del mexicano tuvo lugar desde el pasado miércoles 18 de marzo. De acuerdo conel reportero de deportes se encontraba en una cobertura como parte del seguimiento a los rivales de México para el Mundial 2026. En su informe, señala que la detención del mexicano

A la par de que se dio a conocer esta información, comenzaron a circular algunos videos de los momentos antes de la detención de Julio Ibañez. Esto debido a que el reportero de TUDN se encontraba realizando una transmisión en vivo a la hora en la que los agentes armados ingresaron a su habitación.

Se menciona que la posible causa que provocó su detención estaría relacionada con el vuelo de un dron de manera no autorizada. A pesar de ello, hasta el momento no se ha confirmado esta versión.

Por el otro lado, la televisora de Chapultepec tampoco se ha pronunciado al respecto sobre la presunta detención de su trabajador. Finalmente, también se habla de que la empresa ya está en contacto con las autoridades de Relaciones Exteriores para atender el problema y repatriar a Julio Ibañez.

24Horas

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