Netflix dejará de funcionar en estos televisores desde marzo 2026 (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Netflix, el gigante del entretenimiento, ha confirmado que a partir de marzo de 2026 su aplicación dejará de ser compatible con una amplia lista de televisores inteligentes y dispositivos de transmisión antiguos: esta medida marca el fin del soporte técnico para equipos que, aunque sigan funcionando físicamente, han quedado rezagados frente a las nuevas exigencias de la plataforma.

¿En qué televisores ya no va funcionar Netflix el 2026?

Esta nueva medida adoptada por la plataforma, impactará a las televisiones y equipos que hayan sido fabricados antes de 2015, ya que algunas no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para soportar las actualizaciones de la aplicación y sus contenidos, un cambio que afectará a millones de usuarios en América Latina y Europa.

¿A qué se debe esta medida?

La decisión de Netflix no es arbitraria, sino que responde a una necesidad de optimización tecnológica y seguridad. Los televisores fabricados hace más de una década cuentan con procesadores limitados y sistemas operativos que ya no pueden recibir actualizaciones.

Al retirar el soporte, Netflix busca:

Mejorar la seguridad: Los equipos antiguos son más vulnerables a ciberataques al no contar con parches de seguridad modernos.

Calidad de imagen y sonido: La plataforma desea estandarizar tecnologías como el 4K HDR y el sonido envolvente Dolby Atmos, que requieren un hardware que estos modelos no poseen.

Nuevas funciones: Herramientas de personalización avanzadas e interfaces más fluidas basadas en inteligencia artificial demandan una memoria RAM y potencia de procesamiento que los Smart TV antiguos no pueden ofrecer.

Marcas y modelos afectados

Aunque la lista se centra en equipos con más de 10 años de antigüedad, estas son las principales líneas identificadas por los fabricantes:

Sony: Modelos de las series Bravia X9, X85, W95, W85, W7, W6 y W5. También se incluyen modelos de la serie KDL lanzados entre 2012 y 2014.

Samsung: Televisores inteligentes de las series C, D y E (fabricados entre 2010 y 2014) y modelos con el antiguo sistema Smart Hub o versiones iniciales de Tizen.

LG: Equipos que funcionan con el sistema operativo NetCast y las primeras versiones de webOS (1.0, 2.0 y 3.0) producidas antes de 2016.

Panasonic: Modelos de la serie Viera fabricados antes de 2014.

Otras marcas: Equipos de Toshiba, Sharp, Philips, Hisense y Vizio con sistemas operativos nativos y anteriores a 2015 que ya no reciben mantenimiento.

¿Cómo seguir viendo Netflix si tu TV está en la lista?

A pesar de que esta noticia puede resultar frustrante para quienes aún conservan sus equipos en buen estado, no significa que deban desechar su televisor. La solución más sencilla y económica para seguir disfrutando de Netflix es conectar dispositivos de streaming externos como Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku a través del puerto HDMI.

Estos pequeños aparatos modernizan cualquier pantalla y garantizan que el acceso al catálogo de Netflix continúe sin interrupciones, permitiendo que la transición tecnológica sea menos costosa para el bolsillo de los usuarios.

Según explicó la compañía, la decisión forma parte de un proceso de optimización tecnológica orientado a mejorar la experiencia de visualización, reforzar la seguridad de los datos y garantizar el correcto funcionamiento de nuevas herramientas dentro de la plataforma.

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