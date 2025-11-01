Reportan desaparición de sacerdote de la Diócesis de Cuautitlán (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. La Diócesis de Cuautitlán informó que el Presbítero Ernesto Baltazar Hernández Vilchis se encuentra en calidad de desaparecido y que las autoridades civiles activaron los protocolos de búsqueda.

A través de un comunicado firmado por el Monseñor Efraín Mendoza Cruz, Obispo de Cuautitlán, la Diócesis precisó que mantiene disposición de colaborar con las autoridades encargadas del caso.

Por medio de su oficina de prensa, la Diócesis pidió a la comunidad unirse en oración para que el sacerdote Ernesto Baltazar regrese con bien a su hogar y con su comunidad parroquial.

La autoridad religiosa no compartió detalles sobre las circunstancias en las que habría desaparecido el párroco, pero pidió a las demás comunidades parroquiales mostrar apoyo espiritual a la familia.

Foto: Diócesis de Cuautitlán

Finalmente, pidieron evitar la difusión de rumores o información no verificada y mantenerse atentos a la información difundida por las instancias correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha compartido información respecto al caso, pero si emitió la ficha de búsqueda del Presbítero.