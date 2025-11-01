Murió Francisco Rojas, exdirector de Pemex, a los 81 años (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. El expolítico mexicano Francisco Rojas González, quien fuera director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), murió este viernes 31 de octubre a los 81 años.

Durante casi una década, entre 1994 y 2003, estuvo fuera de la vida política activamente hasta que inició nuevamente como diputado plurinominal del PRI, donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entre 2003 y 2006.

U año más tarde fue elegido presidente nacional de la Fundación Colosio, A.C. y, posteriormente, ostento cargos como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, entre otros.

Durante su ausencia en la política, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su alma mater, fue presidente del patronato de la UNAM, presidente del Patronato de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, así como también presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

A lo largo de su carrera también se desempeñó como articulista en medios de circulación nacional como El Universal y El Sol de México. También formó parte dl Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Academia Mexicana de Auditoría Integral, el Colegio de Contadores Públicos de México, el Foro de Alta Dirección y el Instituto Cultural México-Israel.

Despiden a Francisco Rojas González

Rojas González, quien fuera miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1960, fue despedido por este movimiento político al que perteneció toda la vida.

“Su legado en la vida pública del país queda reflejado en los cargos que desempeñó con compromiso y responsabilidad: fue director de PEMEX y de la CFE, además de diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura”, expresó el partido mediante su cuenta de X tras lamentar sentidamente el fallecimiento del político, a quien describieron como un “destacado priista y servidor público ejemplar”.

Otros políticos priistas como Rubén Moreira, José Antonio Meade, Carolina Viggiano, así como otros personajes de la política, despidieron a Francisco Rojas González con sentidos mensajes.