Reportan balacera a casa de Vanessa Guzmán en Texas (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. La tranquilidad de Vanessa Guzmán se vio interrumpida este fin de semana luego de que su casa, ubicada en El Paso, Texas, presuntamente fuera atacada a balazos mientras su hijo, José Uberto, se encontraba en el interior.

El periodista Jorge Carbajal dio a conocer la información durante su programa En Shock, donde explicó que el incidente ocurrió mientras el joven permanecía dentro de la vivienda.

“El ataque ocurrió mientras José Uberto estaba en la residencia, pero por fortuna no pasó a mayores”, comentó el comunicador, quien aseguró que el menor se encuentra fuera de peligro.

Tras el presunto ataque, las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron en la agresión. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas o posibles responsables, aunque el suceso mantiene alerta a la comunidad donde reside la actriz.

Vanessa Guzmán no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el tema ni ha confirmado la información difundida por Carbajal. Sin embargo, la noticia provocó gran preocupación entre sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo y solidaridad a través de redes sociales.

Especial

La actriz, reconocida por su participación en telenovelas y su exitosa carrera como fisicoculturista, vive desde hace varios años en Estados Unidos junto a su hijo. En los últimos meses, ha compartido en redes su dedicación al entrenamiento físico y su preparación para competencias internacionales.

Por ahora, las autoridades de El Paso continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la familia Guzmán.

24 Horas

