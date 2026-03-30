Reportan 51 contagios de sarampión en 48 horas: Salud (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. México acumuló 14 mil 481 casos confirmados de sarampión con corte al 25 de marzo de 2026, lo cual representa un incremento de 151 contagios en 48 horas respecto a los 14 mil 330 reportados el 23 de es este mismo mes, de acuerdo con el informe diario del brote de la Secretaría de Salud.

En el mismo periodo, los casos probables aumentaron de 35 mil 499 a 35 mil 886, es decir, 387 notificaciones adicionales.

Los casos en estudio disminuyeron de 5 mil 508 a 5 mil 216, lo cual refleja el avance en la clasificación de muestras, mientras que los descartados pasaron de 15 mil 661 a 16 mil 189, con 528 registros adicionales.

Reportan otro caso de sarampión en Nuevo León, suma 51

Sarampión se reporta en los 32 estados del país

El virus mantiene presencia en las 32 entidades federativas y en 451 municipios, sin cambios en la dispersión territorial, lo que confirma una transmisión sostenida a nivel nacional.

Las defunciones acumuladas se mantienen en 35, sin variación entre ambos cortes.

Chihuahua concentra 21 fallecimientos

Jalisco con cuatro

Durango y Ciudad de México con dos

Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa registran una defunción cada uno

El comportamiento del brote confirma que Jalisco se mantiene como el principal epicentro en 2026 y como el motor del crecimiento reciente, al pasar de 5 mil 242 a 5 mil 333 casos confirmados, lo que implica 91 nuevos contagios en dos días y concentra la mayor parte del incremento nacional.

En contraste, Chihuahua se mantiene sin cambios en 4 mil 542 casos, lo que confirma una menor velocidad de transmisión en esa entidad.

El incremento nacional se distribuye en distintas entidades con aumentos más moderados pero sostenidos.

Ciudad de México pasó de 657 a 672 casos

Chiapas de 910 a 919

Guerrero de 355 a 356

Sinaloa de 345 a 347

Sonora de 295 a 300

Estado de México de 257 a 262

Durango de 222 a 226

Puebla de 192 a 202

Quintana Roo de 119 a 124

Coahuila de 65 a 69

Querétaro de 49 a 50

Nuevo León de 48 a 50

Baja California de 47 a 48 casos

El resto de las entidades no presentó cambios en este periodo, lo que evidencia contrastes en la dinámica de transmisión. Michoacán registra 396, Guerrero 356, Quintana Roo con 124, Colima con 121 y Tabasco con 92.

Letalidad del sarampión en México

En términos de gravedad, la letalidad nacional se mantiene baja pero constante. Con 35 defunciones confirmadas frente a 14 mil 481 casos, la tasa de letalidad se ubica en 0.24 por ciento.

A nivel estatal, Chihuahua concentra el mayor número de fallecimientos; sin embargo, al analizar la proporción de muertes respecto al total de contagios, se observan diferencias importantes.

Ciudad de México presenta una de las tasas más elevadas con 1.16 por ciento, seguida de Guerrero con 1.05 por ciento y Chiapas con 0.67 por ciento, mientras que Durango registra 0.54 por ciento.

En contraste, entidades con alta carga de casos como Jalisco mantienen una letalidad baja de 0.04 por ciento, lo que evidencia diferencias en la severidad y en el acceso oportuno a la atención médica.

El análisis por grupos de edad confirma que los niños de uno a cuatro años concentran el mayor número de casos, al pasar de mil 882 a mil 894, seguidos del grupo de 25 a 29 años, que aumentó de mil 683 a mil 708, y del grupo de cinco a nueve años, que pasó de mil 663 a 1 mil 677 casos.

La mayor tasa de incidencia se mantiene en menores de un año, al incrementarse de 70.15 a 70.56 casos por cada 100 mil habitantes, lo que confirma la alta vulnerabilidad de este grupo.

La distribución por sexo se mantiene estable, con 51 por ciento de los casos en hombres y 49 por ciento en mujeres.

El aumento de 151 casos en 48 horas, con una fuerte concentración en Jalisco y crecimiento moderado en otras entidades, confirma que el brote se mantiene en fase de transmisión activa, con circulación sostenida en prácticamente todo el país.

Milenio

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