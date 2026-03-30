Bebé de un año muere asfixiado tras tragarse la uña postiza de su madre (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. La policía sospecha que un bebé de un año murió asfixiado en un extraño accidente relacionado con una uña postiza.

El sábado 21 de marzo, el pequeño Dante Valentín Bermudes Rumi se encontraba en casa con su madre , Aylin Saucedo, cuando ocurrió la tragedia. Tenía dificultades para respirar y, presa del pánico, Aylin corrió a pedir ayuda a un vecino antes de ser trasladada de urgencia al Hospital Dr. Federico Abete .

Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, fue declarado muerto poco después de su llegada. La autopsia reveló que el niño falleció por asfixia tras la obstrucción de sus vías respiratorias por dos objetos alojados en su garganta. Se ha iniciado una investigación judicial sobre la tragedia.

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Aylin Saucedo, manicurista de profesión, relató a los medios argentinos el drama ocurrido en Los Polvorines, en el Gran Buenos Aires. Declaró: “Mi hijo falleció el 21 de marzo. Estábamos en casa y me di cuenta de que no podía respirar”.

Corrí a casa de mi vecina a pedir ayuda, pero no pudo hacer nada. Luego llegó mi tía y pasó lo mismo, así que metí a Dante en el coche y fuimos al hospital. Tardé unos diez minutos en total. Mi hijo ya había fallecido cuando llegamos.

Tras la llamada a la policía al Hospital Dr. Federico Abete, el padre del bebé llegó y presuntamente agredió a Aylin, a su nueva pareja y a su padre. Según declaró al canal de noticias Todo Noticias, su ex se empeñó en impedirle asistir al velorio y al funeral de su hijo, ocultándole información sobre el lugar.

Poco después de la trágica muerte de su hijo, Aylen recurrió a las redes sociales para decir: “Hoy ya no estás aquí, y todo lo que me queda son tus juguetes, tus pequeños lunares y todas tus cosas sin ti.

“Mamá está destrozada y ni siquiera tiene fuerzas para afrontar este dolor… Te necesito conmigo, te echo de menos, necesito despertar contigo, y me parte el corazón saber que no tendremos una mañana desayunando juntas, mi amor.”

Su amiga, Ángeles Belén, le ofreció su apoyo diciéndole: “Dante siempre será el príncipe precioso de su mamá y no estás sola, amiga. Te queremos”.

www.mirror.co.uk

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