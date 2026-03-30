“Cigarra”, la variante del COVID-19 ya se propaga en 23 países (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) mantienen bajo vigilancia la variante BA.3.2 del COVID-19, apodada “Cigarra”, que marca un nuevo linaje.

La nueva variante de COVID-19 se propaga en 23 países, así como en 25 estados de Estados Unidos, y de acuerdo con los especialistas estadounidenses marca “un nuevo linaje”, es decir que es bastante diferente a las otras versiones del virus que pueden causar la enfermedad.

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¿Por qué le pusieron “Cigarra” a la nueva variante del COVID-19?

La variante BA.3.2, conocida como “Cicada” (Cigarra), se identificó por primera vez en Sudáfrica el 22 de noviembre de 2024. La primera detección en EUA ocurrió el 27 de junio de 2025 en una persona que viajaba a los EUA desde los Países Bajos.

Se le denominó extraoficialmente como variante “Cigarra”, porque al igual que las cigarras, permaneció oculta durante un tiempo antes de emerger recientemente, ya que recibió atención hasta mediados de 2025, luego de que los casos comenzaron a aumentar.

Hasta el 11 de febrero de 2025, según CDC, se han detectado casos de la nueva variante en 23 países y 132 muestras de aguas residuales en 25 estados de Estados Unidos.

¿Por qué la variante Cigarra puede representar una alerta?

La CDC señala que las mutaciones en BA.3.2 en la proteína de la espícula tienen el potencial de reducir la protección conferida por una infección o vacunación previa, es por ello que necesita vigilarse y determinar su posible efecto en la salud pública.

“El SARS-CoV-2 continúa causando una morbilidad y mortalidad considerables en todo el mundo. Las mutaciones BA.3.2 en la proteína de la espícula tienen el potencial de reducir la protección conferida por una infección o vacunación previa. Se necesita una vigilancia genómica continua para rastrear la evolución del SARS-CoV-2 y determinar su posible efecto en la salud pública”.

Para evitar una mayor propagación del COVID-19 y los enfermos enfrenten cuadros graves de la enfermedad, los especialistas llaman a tomar medidas preventivas, por ejemplo el lavado de manos y vacunarse.

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