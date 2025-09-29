Reordena Gobierno de Oaxaca seis rutas del BinniBus con más camiones y zonas de cobertura (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre . La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció el reordenamiento de las 6 rutas operadas por el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, el cual se realizará del 29 septiembre al 3 de octubre a fin de mejorar la movilidad de la población.

La titular de Semovi, Yesenia Nolasco Ramírez destacó que el diseño de los recorridos responde a un análisis técnico con enfoque social que incluyó levantamientos en campo, identificación del perfil sociodemográfico y estudios de oferta y demanda de transporte.

“Hoy estamos cumpliendo con el compromiso de ofrecer un transporte público digno, seguro y accesible; estas rutas del BinniBus se busca reducir los tiempos de traslado y brindar una mejor conectividad para las familias oaxaqueñas”, afirmó.

Las unidades indicarán el tipo de ruta que cubren: A (Troncal), B (Alimentadora) y Tipo C. Además, estarán adaptadas con espacios incluyentes, asientos especiales para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y usuarios de perros de asistencia.

Todos los camiones deberán cumplir con la Norma Técnica Estatal NT-OAX-SEMOVI-01-2025, que garantiza condiciones de seguridad, accesibilidad, confort y eficiencia, además de sistemas de control y monitoreo como cámaras de videovigilancia y GPS.

Los autobuses de recorridos troncales miden de 10 a 13 metros de longitud, con capacidad para 80 personas; en tanto, dan servicio en Alimentadoras con dimensiones de 9 a 10 metros, para 60 personas; y el tipo C, de 8 a 9 metros, con capacidad de 30 a 40 personas.

Por su parte la directora del BinniBus, Karina Gómez Esteban detalló que por el reordenamiento de trayectos se fusionan las rutas RC02 y RC04 para integrar la RC15 Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña – Base Símbolos Patrios – Módulo Azul, denominada YU NGTA’, que significa Barro Negro en lengua chatina de Santos Reyes Nopala. Contará con 116 paradas oficiales, 60 de ida y 56 de regreso y operará en un horario de 6:30 a 22:00 horas.

El trayecto RC03 de Tlalixtac de Cabrera hacia la Rotonda la Libélula ahora se denomina RC12, con un incremento de unidades, y se modifica el trayecto para pasar por el Periférico hasta el Parque del Amor.

Respecto a la ruta RC05 colonia Monte Albán con base en Símbolos Patrios, se convertirá en la vía RA17, aumentarán las unidades operadoras y pasará por Periférico y Avenida Universidad. Finalmente, la ruta RC06 Yuroo Viguera – Centro de Rehabilitación DIF, se denominará RA18, aumentará sus autobuses y reducirá los intervalos de salidas.

La ruta de Yuroo Viguera a San Sebastián Tutla, ahora será la RC14, con un incremento de unidades en servicio, manteniendo su horario de 6:00 am a 12:00 am de domingo a jueves; viernes y sábado de 6:00 horas a 3:00 horas. Además, las salidas de las 6:00 horas ahora serán de forma simultánea desde Yuroo Viguera y desde el Panteón de San Sebastián Tutla.

Da atención a más de 100 mil personas en una semana

En este tenor, Gómez Esteban resaltó que del 20 al 28 de septiembre la Ruta Troncal Kayaal que va de la terminal Yuroo Viguera hacia Santa Cruz Xoxocotlán, transportó a 116 mil 720 personas usuarias, brindando servicio con 23 unidades operando con salidas cada 10 minutos, con 3 vueltas al día por unidad, resultando en 650 servicios durante el periodo mencionado.

Destacó que el horario de mayor afluencia es de 12:30 horas a 20:00 horas en 12 paradas que son: Yuroo Viguera, Yubez Flores Magón, Parque del Amor, Rotonda de Xoxocotlán, Hornos, Moctezuma, Yuroo Xoxocotlán, Bugambilias, Tecnológico, Colonia del Maestro, Santa Anita y Rotonda Benito Juárez.

