Policía de EU detiene a taxi en EU… y lo deja ir sin multa porque era autónomo (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Un taxi autónomo de la empresa Waymo fue detenido por la policía de San Bruno, California, después de realizar una vuelta en U ilegal. Al acercarse al vehículo, los oficiales descubrieron que no había nadie en el asiento del conductor y, por lo tanto, no pudieron aplicar una infracción.

Como no había un conductor humano, no se pudo emitir una multa”, explicó la policía de la ciudad, ubicada al sur de San Francisco, a través de sus redes sociales. “Nuestras libretas de multas no tienen una casilla para ‘robot’”, agregó la corporación.

Los agentes reconocieron que fue “una primera vez” para las fuerzas del orden y detallaron que se comunicaron con Waymo para informar la situación.

Los oficiales contactaron a la compañía para dejarles saber sobre la falla”, precisaron.

Por su parte, la empresa señaló a la AFP que “el sistema de conducción autónomo fue diseñado para obedecer las reglas de tránsito”. Además, subrayó que “investigamos esta situación y estamos comprometidos a mejorar la seguridad vial a través de nuestro aprendizaje en curso y de la experiencia”.

Waymo opera flotas de taxis autónomos en ciudades estadounidenses como San Francisco y Los Ángeles. Sus vehículos, modelos Jaguar blancos equipados con sensores y sistemas de mapeo, se han vuelto una alternativa de transporte frecuente, aunque casos como este muestran los retos que persisten en la movilidad autónoma.

Excélsior

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir