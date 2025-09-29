Policía Municipal detiene a una persona por el presunto delito de robo (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de una persona como presunta responsable del delito de robo.

El domingo a las 11:10 horas, elementos de la Dirección de Proximidad Social adscritos a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) efectuaban labores de prevención en el centro de la ciudad.

Al circular en las calles de Bustamante y Doctor Pardo, justo en el paradero de bicicletas, observaron a un sujeto que portaba una cizalla con ambas manos y cortaba la cadena de una bicicleta, mientras que otro sujetaba la bicicleta para sacarla del paradero.

Al percatarse de su presencial, el sujeto abordó la bicicleta y comenzó a circular en la calle Bustamante, en sentido contrario a la circulación, por lo cual le dieron seguimiento, mientras que el otro corrió con dirección a la circulación.

En el cruce con la calle Arista, el sujeto la arrojó al suelo y comenzó a correr, por lo que fue detenido unos metros adelante y dijo llamarse Carlos E. N. H., de 28 años de edad, así como recuperaron la bicicleta marca Alubike color azul.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir