Reitera Tania Caballero, presidenta de la Jucopo, llamado al respeto en comparecencias (11:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de febrero. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputada Tania Caballero Navarro, convocó a las y los legisladores a conducirse con respeto durante la segunda etapa de las comparecencias de las y los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, a fin de fortalecer el diálogo, el análisis responsable y la rendición de cuentas.

En conferencia de prensa, la legisladora hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local para privilegiar un intercambio institucional basado en propuestas, evitando señalamientos y descalificaciones, al subrayar que el Poder Legislativo es un espacio plural, abierto al diálogo y al entendimiento, más allá de las diferencias ideológicas.

Señaló que las comparecencias constituyen un ejercicio democrático fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que permiten a la ciudadanía evaluar, a través de sus representantes populares, el desempeño de las y los funcionarios públicos.

Asimismo, reiteró la importancia de que las y los legisladores se apeguen al formato previamente aprobado, respetando los lineamientos y tiempos establecidos, con el objetivo de realizar posicionamientos claros y concretos sobre los informes que presentarán las y los titulares de las dependencias estatales.

De igual forma, la diputada local por el Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán, destacó que las comparecencias son públicas y abiertas, por lo que invitó a la ciudadanía oaxaqueña a seguirlas a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales y canales oficiales del Congreso del Estado, como parte de un ejercicio de transparencia y cercanía con la sociedad.

