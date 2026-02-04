Maestros amplían su protesta bloquean crucero de fonapas, IEEPO señala que demandas están encausadas (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Maestros de la Sección XXII que desde temprana hora instalaron su plantón y bloqueo en el crucero del monumento a Juárez han ampliado su movilización.

Con camiones del transporte urbano que secuestraron previamente impiden la circulación en el crucero de fonapas y el ADO.

Los docentes desde ayer se instalaron en plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno y el zócalo capitalino para exigir al as autoridades el pago de su salario.

Sin embargo, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de. Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), manifestó que esta movilización no tiene fundamento pues sus exigencias ya están encausadas y que en breve se estará resolviendo.

Señaló que las demandas del magisterio del nivel de Educación Física y Secundarias General ya han sido encausadas y que en los acuerdos tomados en la Mesa Central Tripartita de fecha 24 de octubre y su seguimiento el día 27 de noviembre de 2025, con el subnivel de Secundarias Técnicas y los docentes de educación física, específicamente lo relacionado al pago de horas adicionales y diagonales, se tenía programado realizarlos en la segunda quincena del mes de enero de 2026.

Indicó que la dependencia ha realizado los procesos y trámites que le corresponden, en tiempo y forma; cumpliendo con el compromiso establecido en la Mesa Tripartita; en ese sentido se espera la autorización y liberación de recursos por las Instancias Federales, para que el pago de horas adicionales y diagonales, se realice en la primera quincena del mes de febrero del presente año, con efecto retroactivo a la quincena 01 de 2026.

Expresó que es necesario mencionar que, en el caso de Educación Física, la minuta inicial estableció el pago para el 15 de enero y, para Secundarias Técnicas, el 31 de este mes. Sin embargo, en la Mesa Tripartita del 27 de noviembre pasado los pagos quedaron fijados para el 15 de febrero, a más tardar.

