Macabro hallazgo: cuerpo sin vida aparece maniatado en vías férreas en Tehuantepec (10:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 4 de febrero. Durante la mañana de este miércoles, autoridades recibieron el reporte sobre la localización de un hombre sin vida a un costado de las vías del ferrocarril, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en el lugar.

El cuerpo fue encontrado con signos evidentes de violencia, ya que el masculino se hallaba maniatado. Vestía pantalón color caqui y una chamarra negra gruesa, de acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades en el sitio.

Tras el hallazgo, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, en tanto que también acudieron efectivos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Vialidad Estatal, quienes resguardaron la zona para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificado, mientras que las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir