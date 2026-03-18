Emite Protección Civil recomendaciones ante presencia de tormentas eléctricas en Oaxaca (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Ante el reporte de tres personas fallecidas por una descarga eléctrica en el municipio de Santa María Ozolotерес, región Sierra Sur, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) emite recomendaciones a fin de evitar este tipo de incidentes.
De acuerdo con el reporte, las víctimas se resguardaban de una tormenta bajo un techo dentro de un predio de cultivo, cuando fueron alcanzadas por un rayo, provocando que perdieran la vida de manera inmediata.
Ante este suceso, la CEPCyGR exhorta a la ciudadanía evitar refugiarse bajo árboles, techos improvisados o estructuras metálicas, no permanecer en campos abiertos, zonas agrícolas o lugares elevados durante lluvias, suspender actividades al aire libre al escuchar truenos o detectar relámpagos.
La recomendación es resguardarse en viviendas o edificios con techo firme y protección contra descargas eléctricas, mantenerse alejada de cercas, herramientas metálicas, motocicletas o maquinaria agrícola.
También, evitar el uso de teléfonos celulares conectados a la corriente y de aparatos eléctricos durante la tormenta; y si alguna persona se encuentra en campo abierto y no existe refugio, agacharse con los pies juntos evitando acostarse en el suelo.
Deja un comentario