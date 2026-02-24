Refrenda Salomón Jara participación de Oaxaca en tarea nacional para fortalecer la paz y seguridad, valores de Lábaro Patrio (14:30 h)

2026/02/24  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez,  24 de febrero. En la celebración del Día de la Bandera, el Gobernador Salomón Jara Cruz refrendó la participación de Oaxaca en la tarea nacional de fortalecer la seguridad y la paz en estos momentos cruciales; caminando junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa de la justicia, soberanía y dignidad de México.

“Decimos con determinación: un grupo nunca estará por encima de nuestras leyes, de nuestras instituciones que las y los mexicanos hemos forjado a lo largo de muchos años de lucha. La ley no es una concesión, es el pacto que nos mantiene unido como nación libre y soberana”, exclamó.

Al encabezar la ceremonia de Incineración, Reposición y Abanderamiento de instituciones educativas, celebrada en la Plaza de la Danza, de la capital del estado, el Mandatario estatal reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que, con disciplina y lealtad, trabajan por la seguridad de las familias mexicanas y que su labor cotidiana honra el significado profundo del Lábaro Patrio.

Junto con representantes de los Poderes del Estado, autoridades municipales y Castrenses; Jara Cruz abanderó a 36 escoltas de escuelas de educación básica y media superior de la entidad, en un acto que se desarrolló de manera simultánea con el Campo Marte, en la Ciudad de México.

En este acto se desarrolló un encuentro de Bandas Monumentales de los Institutos Tecnológicos de Los Mochis, Tepic, Zacatecas, Apizaco, Celaya, Chihuahua, Tehuacán, Mérida, Cancún, Ciudad Juárez y Oaxaca.

