Destituyen a directora general del DIF Estatal luego de fallecimiento de dos menores migrantes haitianas en albergue “Casa Pato” (14:10 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Tras los lamentables hechos donde dos menores de edad de nacionalidad Haitiana perdieron la vida al caer dentro de una fosa séptica en las instalaciones del albergue”Casa Pato”, la directora general del Sistema DIF Maribel Salinas ha sido separada del cargo y estará sujeta también a un proceso de investigación.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el titular de la SEGO Jesús Romero López, luego de que se diera a conocer los hechos a través de los medios de comunicación sobre la muerte de dos hermanitas que se encontraban en el albergue ubicada a un costado del Congreso del Estado de Oaxaca en jurisdicción del municipio de San Raymundo Jalpan.

Por su parte, Yarib Hernández García, Procuradora Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, señaló que las menores fueron halladas sin vida al interior de una fosa séptica tras haberse reportado su extravío.

Dijo que desde el primer momento se activaron los protocolos de búsqueda y se dio aviso a las autoridades competentes, ante ello, personal del Heróico Cuerpo de Bomberos en coordinación con las corporaciones de seguridad realizaron las labores correspondientes que derivaron en el hallazgo de las menores.

Dijo que las víctimas de nacionalidad haitianas se encontraban alojadas temporalmente en el albergue de tránsito para migrantes “Casa Pato” acompañadas de su madre.

Hernández García, expresó que la Fiscalía General del Estado ha iniciado la carpeta de investigación para el esclarecimiento total de los hechos y que para garantizar objetividad, transparencia e imparcialidad en las investigaciones se determinó la destitución inmediata de la directora del albergue y de la coordinadora general de albergues.

De igual manera, señaló que fueron puestas a disposición ante las autoridades correspondientes en materia de protección de niñas y niños, “no puede haber omisiones si las hubo habrá consecuencias, como institución asumimos la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido, colaborar plenamente con la Fiscalía y revisar de manera integral las condiciones de infraestructura y supervisión de todos los centros asistenciales del estado”.

“Expresamos nuestra solidaridad con la madre y su familia ,están y tendrán el acompañamiento jurídico, psicológico y social, la protección de la niñez y la verdad están por encima de cualquier otra consideración”, manifestó la funcionaria.

Por su lado, la secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, indicó que una vez que ya se han destituido del cargo a la directora del albergue y de la coordinadora del albergue se iniciará de inmediato el procedimiento para las investigaciones y determinar la falta de la responsabilidad administrativa que se atribuye con independencia así como el procedimiento penal que esto dé lugar “porque en esta administración y por indicaciones de nuestro gobernador ningún servidor público debe de quedar impune por no realizar sus atribuciones o sus facultades correspondientes”.

“como servidores públicos tenemos una responsabilidad, debemos cumplir nuestras facultades y nuestras atribuciones y dentro de la Secretaría de Honestidad cumpliremos lo que la normativa nos indica, nada quedará impune y todo será vía la investigación y la normativa correspondiente”, subrayó Reyes López.

El titular de la SEGO, Romero López, aseguró que el Gobierno del Estado hace un compromiso pleno de que este hecho tan grave deberá esclarecerse con total rigor, no habrá protección para nadie, “hemos tenido comunicación como lo señala la procuradora, con la Fiscalía del Estado quien nos informa realiza los trabajos correspondientes y contará con toda la colaboración del gobierno del estado y sus instituciones”.

“Queremos decirle a toda la sociedad oaxaqueña que se han tomado decisiones inmediatas para que este proceso tenga garantizada la imparcialidad en su desarrollo, nuestra prioridad es la verdad, la justicia, la protección de la niñez y que si hubo omisiones habrá consecuencias conforme a la ley”.

Dijo que no van a especular absolutamente sobre estos hechos, “jamás minimizaríamos una tan lamentable pérdida de 2 pequeñas, hermanas nuestras latinoamericanas, haitianas, el Gobierno del Estado se compromete a actuar a estar del lado de la ley y de la justicia, del lado de la familia, de la madre, del padre y todos sus deudos, nos duele profundamente esta situación”.

Informó que por decisión del Ejecutivo del Estado, la titular del Sistema DIF, la directora general Maribel Salinas ha sido separada del cargo y estará sujeta también a un proceso de investigación.

Refirió que dar datos de cómo se dieron los hechos sería especular “nuestra prioridad ahorita es estar con la madre, con la familia, acompañarlas en este dolor que nos impacta a todos y que las instituciones como la Fiscalía del Estado y la propia Secretaría de Honestidad realicen las investigaciones técnicas para que todas las preguntas y dudas de mucha gente puedan ser aclaradas en el marco de la ley de manera rápida y que se estará informando todo el desarrollo de este proceso.

El responsable de la política interna del estado, manifestó que en Oaxaca al ser un estado migrante, en los últimos 3 años han transitado cerca de un millón de ciudadanos de todo el mundo, asiáticos, africanos, sudamericanos centroamericanos, gente de todas las latitudes a quienes el Gobierno los ha atendido y los ha acompañado con calidez, con humanismo, “porque somos migrantes los oaxaqueños, por eso este hecho nos duele más porque estaban bajo nuestra responsabilidad, nuestros hermanos, la familia, de una institución del estado y por eso tiene que haber una investigación y tiene que haber claridad, no habrá impunidad”.

“Oaxaca es una tierra gentil para los migrantes y este hecho nos conmueve, pudimos en los tiempos más críticos de la movilidad internacional, ustedes lo vieron, pudimos con la tarea, el gobernador se encargó personalmente de dar seguimiento a todas estas situaciones, es un gobierno humanista por eso lamentamos mucho lo que ocurrió hoy con 2 pequeñas, 2 hermanitas nuestras que estaban en tránsito en Oaxaca”.

