Obras que sí se ven en Oaxaca de Juárez: mejoran escuelas en agencias municipales (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero.. El Municipio de Oaxaca de Juárez continúa impulsando acciones de infraestructura educativa en distintas agencias municipales, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con obras que dignifican espacios y mejoran las condiciones de aprendizaje.

En la Agencia Municipal de San Martín Mexicapam avanzan los trabajos de rehabilitación y equipamiento del aula de medios en la Escuela Primaria Maestro Rafael Ramírez, fortaleciendo el acceso a herramientas tecnológicas y espacios funcionales para la comunidad escolar.

En San Juan Chapultepec se realiza la construcción de un aula didáctica en el Preescolar Esperanza Alfaro Olivera, brindando un entorno digno y seguro para el desarrollo de niñas y niños desde la primera infancia.

Asimismo, en la Agencia Municipal de Trinidad de Viguera se construye una cancha en la Escuela Primaria Independencia de México, promoviendo la activación física, la convivencia y la formación integral.

Estas acciones forman parte del compromiso del presidente municipal Ray Chagoya de transformar la capital con obras que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias, priorizando la educación como eje fundamental del desarrollo social.

