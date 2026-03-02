Hallan cuerpo sin vida en canal de riego en San Pedro Comitancillo (17:00 h)

Edwin Meneses

San Pedro Comitancillo, Oax. 2 de marzo. Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este lunes luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que fue localizado flotando en un canal de riego ubicado entre las comunidades de Asunción Ixtaltepec y San Pedro Comitancillo, en la región del Istmo de Tehuantepec.

El descubrimiento se realizó tras un reporte ciudadano al número de emergencias 911, donde se alertaba sobre la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales dentro del afluente.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron de inmediato al sitio para verificar la información.

Al confirmar el hallazgo, las autoridades acordonaron la zona mientras personal ministerial y peritos realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

De manera preliminar, se informó que el masculino habría sido reportado previamente como desaparecido, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades confirmen oficialmente su identidad y determinen las causas de su fallecimiento.

