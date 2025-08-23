Recorre Noé Jara el corazón comercial de Oaxaca: Supervisa condiciones en el Mercado de Abasto junto a Secretaría de Obras Públicas (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. Tras las recientes lluvias registradas en la capital oaxaqueña, el secretario de Gobierno y Territorio Municipal, Noe Jara Cruz, acompañado del secretario de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, Carlos Facundo Alcocer Pérez, realizó un recorrido de supervisión y prevención en este importante centro comercial.

Durante la mañana de este sábado, los funcionarios recorrieron el pasillo de artesanías, la zona del colchón y el área de pan y comedores, donde pudieron constatar las condiciones actuales del mercado y dialogar de manera directa con locatarias y locatarios para atender sus principales necesidades.

La revisión de las condiciones de infraestructura y la planeación de acciones preventivas resultan vitales para el funcionamiento seguro y eficiente de la zona comercial más grande de Oaxaca, donde diariamente miles de personas trabajan y acuden a realizar sus compras.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva, a través de la Secretaría de Gobierno y Territorio, reafirma su compromiso de proteger la integridad física de comerciantes, visitantes y habitantes de la capital, así como de impulsar mejoras de infraestructura que fortalezcan la seguridad y el desarrollo del Mercado de Abasto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir