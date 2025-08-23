Recorre Noé Jara el corazón comercial de Oaxaca: Supervisa condiciones en el Mercado de Abasto junto a Secretaría de Obras Públicas (15:30 h)

2025/08/23  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. Tras las recientes lluvias registradas en la capital oaxaqueña, el secretario de Gobierno y Territorio Municipal, Noe Jara Cruz, acompañado del secretario de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, Carlos Facundo Alcocer Pérez, realizó un recorrido de supervisión y prevención en este importante centro comercial.

Durante la mañana de este sábado, los funcionarios recorrieron el pasillo de artesanías, la zona del colchón y el área de pan y comedores, donde pudieron constatar las condiciones actuales del mercado y dialogar de manera directa con locatarias y locatarios para atender sus principales necesidades.

La revisión de las condiciones de infraestructura y la planeación de acciones preventivas resultan vitales para el funcionamiento seguro y eficiente de la zona comercial más grande de Oaxaca, donde diariamente miles de personas trabajan y acuden a realizar sus compras.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva, a través de la Secretaría de Gobierno y Territorio, reafirma su compromiso de proteger la integridad física de comerciantes, visitantes y habitantes de la capital, así como de impulsar mejoras de infraestructura que fortalezcan la seguridad y el desarrollo del Mercado de Abasto.

Ciudad Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Capturan a hombre con arma de fuego y capucha en Nochixtlán (15:00 h)

 Saúl Salazar Huajuapan de León, Oax. 23 de agosto. Un hombre que portaba un arma de fuego y otros artículos para cometer...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: