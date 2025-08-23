Capturan a hombre con arma de fuego y capucha en Nochixtlán (15:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 23 de agosto. Un hombre que portaba un arma de fuego y otros artículos para cometer sus fechorías, fue asegurado por elementos de las policías Estatal y Municipal.

El aseguramiento ocurrió en el fraccionamiento La Mixteca; asentamiento de donde se recibían constantes reportes de que realizaban detonaciones de arma de fuego.

Los uniformados, al realizar una revisión de rutina al individuo, le encontaron un arma de fuego, unos guantes y capucha.

El acusado por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no contaba con el permiso para portar dicha arma de fuego.

Después de estar en los separos preventivos municipales, fue puesto a disposición del personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

