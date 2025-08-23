Inaugura Salomón Jara aulas reconstruidas en el CBTa 10 de Pinotepa Nacional (16:00 h)

Santiago Pinotepa Nacional, Oax. 23 de agosto. Para fortalecer la educación de las juventudes oaxaqueñas y proveerles de espacios de enseñanza dignos, el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró tres edificios reconstruidos del plantel 10 del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) en Santiago Pinotepa Nacional.

Con más de 12 millones de pesos del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), administrados por el Comité de Padres de Familia de esta institución, se hizo tangible la recuperación de estos espacios afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017.

“Esta obra es un símbolo de resiliencia y esperanza, y un testimonio de trabajo conjunto entre autoridades y comunidades”, afirmó Jara Cruz.

El Mandatario estatal expresó que con la reconstrucción de los edificios A, B e I del plantel, se confirma el compromiso de su administración con la educación de las juventudes oaxaqueñas, por lo que agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su apoyo para continuar atendiendo este eje.

Las áreas intervenidas ahora cuentan con infraestructura moderna que consta de aulas didácticas, biblioteca, áreas administrativas, sala de cómputo, cafetería y auditorio; que resultan seguras y dignas para todas y todos los bachilleres.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, Mario Delgado Carrillo adelantó que, a partir de septiembre, este plantel formará parte del Bachillerato Nacional, que les permitirá a las y los estudiantes tener movilidad entre otro tipo de instituciones de educación media superior.

“La reconstrucción física que hoy inauguramos es parte de una reconstrucción más profunda, la del tejido social aquí en Pinotepa Nacional, la de sus sueños colectivos, la de un país más justo para todas y para todos”, dijo.

A quienes egresen de este CBTa se les proporcionará dos certificados: uno de bachillerato nacional y otro de formación profesional técnico, que estará avalado por una institución de educación superior.

Tras la ceremonia de apertura, las autoridades federal y estatal hicieron un recorrido por el plantel y constataron todos los esfuerzos realizados en beneficio de quienes estudian en esta localidad costera.

