Explosión de polvorín en San Miguel Etla, deja una persona lesionada; Protección Civil atiende siniestro

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Un polvorín explotó esta tarde en San Miguel Etla, Oaxaca.

Los hechos se dieron cerca del aserradero que en meses pasados se incendió.

Señalan que una persona de quien hasta el momento se desconoce su identidad sufrió quemaduras en el 100 por ciento de su cuerpo.

Corporaciones de emergencia del Gobierno del Estado atendieron el siniestro del polvorín ubicado en la calle Los Pinos en San Miguel, San Juan Bautista Guelache que, de manera preliminar, dejó el saldo de una persona lesionada y daños materiales.

Mediante el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se dio respuesta inmediata al reporte y se movilizaron al lugar ambulancias, que trasladan a un masculino adulto que presenta quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar para su atención por parte de especialistas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca (HCBO) reportan que el incendio provocado por la pirotecnia almacenada en el sitio, ya está controlado.

