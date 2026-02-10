Reconoce Salomón Jara labor solidaria y humana de la Fuerza Aérea Mexicana en la defensa de los intereses del pueblo (17:30 h)

Santa Cruz Xoxocotlán Oax. 10 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz asistió a la conmemoración del CXI Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana; donde reconoció que esta institución se distingue por su trabajo solidario y humanitario en favor de la población.

“Nos sentimos orgullosas y orgullosos todos los mexicanos de tener instituciones que desempeñan una labor y función muy especial para nuestro país”, afirmó en la Base Aérea Militar número 15 ubicada en San Juan Bautista la Raya, Santa Cruz Xoxocotlán.

El Mandatario estatal expresó que, de acuerdo a la estrategia nacional de seguridad, Oaxaca mantiene una estrecha coordinación con las instituciones federales, con quienes se salvaguarda el patrimonio de las y los habitantes de los 570 municipios.

En su mensaje, el comandante de la Base Área Militar número 15, Gabriel García Jiménez resaltó la lealtad, el honor y valor de las y los integrantes de esta institución, quienes protegen la soberanía nacional desde el aire, atienden de manera directa a la población en momentos de emergencia y muestran su compromiso con el desarrollo nacional a través de la operación de instalaciones estratégicas.

Expuso que miles de mujeres y hombres conforman la columna vertebral que defiende a México y velan por el bienestar de la población, ejemplo de ello, es que, en 2025 se realizaron más de 40 mil operaciones aéreas de vigilancia, transporte de carga, apoyo al Ejército, aplicación del Plan DN-III-E, entre otras.

La Fuerza Aérea Mexicana entregó más de 449 mil despensas para personas damnificadas a más de 700 comunidades; y durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, realizó el mayor puente aéreo del país, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A este importante evento, asistieron representantes de los Poderes del Estado, así como los comandantes de la Octava Región Militar, Gabriel García Rincón y de la Vigésima Octava Zona Militar, Fernando Antonio Solares Lammel.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir