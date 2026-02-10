23ª CINE realiza la actividad “Soldado por un Día” en Huajuapan (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 10 de febrero. La mañana de ayer lunes, en las instalaciones de la 23ª Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.) en la ciudad de Huajuapan de León, se realizó una emotiva ceremonia militar en la que niñas y niños fueron nombrados “Soldado por un Día”, en el marco de “Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.

El acto fue encabezado por el Teniente Coronel de Infantería de Estado Mayor, Pedro Hernández Félix, contó con la participación de más elementos del Ejército Mexicano y autoridades municipales.

Los menores América Guadalupe Mayoral López, ⁠Paola Cisneros Angón, ⁠Jorge Herrera Cubas y ⁠Alexander Michel Fernández de Jesús, estuvieron acompañados de sus familiares y amigos.

Las niñas y niños, algunos con diversidad funcional, participaron en los honores a la bandera, pase de lista y una ceremonia donde se les nombró como “Soldados por un Día”.

Tambien degustaron de un desayuno, conocieron parte de las herramientas que utilizan los soldados para realizar su trabajo y recorrieron las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en Huajuapan.

Los menores recibieron un PIN conmemorativo, una placa de identidad y su nombramiento como “Soldados por un Día”.

