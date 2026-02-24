Femsa informó que ha registrado más de 200 incidentes en sus tiendas Oxxo y estaciones de carga de combustible (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Femsa informó que ha registrado más de 200 incidentes en sus tiendas Oxxo y estaciones de carga de combustible tras los hechos de violencia derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la compañía señaló que activó protocolos de seguridad de manera inmediata después de los acontecimientos del domingo, principalmente en Jalisco.

“Hemos registrado más de 200 incidentes en nuestras tiendas y estaciones, los cuales estamos atendiendo en coordinación estrecha y permanente con autoridades estatales y federales”, indicó.

La empresa precisó que ningún cliente resultó lesionado y que los colaboradores afectados están siendo atendidos.

Añadió que el domingo realizó cierres preventivos en diversos estados y que este lunes inició la reapertura en la mayoría de ellos, “según las condiciones lo permitan”, además de mantener un monitoreo constante de la situación.

Otras cadenas comerciales también ajustaron operaciones. Walmart, que implementó cierres tras la captura del líder del CJNG, informó que en Jalisco, Guanajuato y Michoacán evalúa la situación particular de cada unidad para determinar la reapertura.

“La seguridad e integridad de nuestros clientes, socios y asociados, continúa siendo nuestra prioridad. Por esta razón, en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, estamos evaluando la situación particular de cada unidad e implementando los ajustes necesarios en la operación de nuestras tiendas”, dijo en un comunicado difundido esta tarde.

Costco reportó que el domingo enfrentó el incendio de más de una veintena de vehículos en el estacionamiento de su tienda en Puerto Vallarta, incluido un camión que descargaba mercancía. Señaló que todos sus clubes en Jalisco permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Coppel y Liverpool adoptaron la misma medida en el estado. Soriana informó que este lunes dejaron de operar algunas de sus tiendas en Jalisco, entre ellas las sucursales Rosas en Zapopan; Juárez y Tránsito, en Guadalajara; 18 de Marzo y Juan de la Barrera, en San Pedro Tlaquepaque; así como Sayula, Tala, Tlajomulco Centro y Autlán.

Starbucks comunicó que sus establecimientos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Colima, Manzanillo, Morelia, Apatzingán, Zamora, Uruapan, Tepic, León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Apaseo, San Miguel de Allende, así como en distintos puntos carreteros y ciudades como Acapulco, Veracruz y Reynosa, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. En Mexicali y Tijuana, la cadena operará con cierres anticipados a las 17:30 horas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir