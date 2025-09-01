Realizará UTM carrera atlética para conmemorar 35 aniversario (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 1 de septiembre. Más de 300 atletas se esperan el 7 de septiembre en la carrera de seis kilómetros llamada la ruta “Doctor Modesto Seara Vázquez”, para conmemorar el 35 aniversario del inicio de operación de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM).

El profesor investigador de la universidad, Conrado Aguilar Cruz, indicó que por primera vez se realizará la carretera que busca fomentar la convivencia, además de construir y fortalecer la identidad universitaria.

“La ruta le hemos denominado la ruta “Doctor Modesto Seara Vázquez”, porque razón, porque el recorrido es sobre la avenida con el mismo nombre, vamos hacer el recorrido en la comunidad de Acatlima, llegaremos hasta el parque las Campanas, y regresaremos a la UTM; estimamos que son seis kilómetros”, indicó.

Detalló que habrá cuatro categorías, varonil y femenil, de 18 años de edad a más de 50 años: libre, master, veteranos y estudiantes de la UTM.

Señaló que inició de la carrera está programada para las 8 de la mañana, además de que la salida y meta será en la entrada principal de la universidad.

En otro orden de ideas, Aguilar Cruz destacó que, durante los 35 años de existencia de la universidad, trabajan de manera ordenada para seguir construyendo la excelencia.

“Cuando se tiene una estructura bien planteada, me parece que se disfruta el trabajo que se hace, yo no veo un desafío más allá de mantener la calidad de la educación, entre los estudiantes universitarios”, recalcó.

Sostuvo que mantienen el modelo de universidad, al ser una institución de profesores y estudiantes de tiempo completo, y que con el paso de los años se ha incrementado la oferta educativa.

