Circula en redes, ficha de búsqueda falsa de ex director del Ieepo (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. En redes sociales circula información sobre la búsqueda y localización de F. Á. V., ex funcionario del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) del Gobierno de Alejandro Murat, a través de una ficha emitida presuntamente por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En la presunta ficha se ofrece una recompensa de 1 millón de pesos para la localización del ex funcionario muratista.

Sin embargo, ni en la página oficial de la Fiscalía ni de su Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas (DNOL), existe tal ficha, así como tampoco han emitido algún comunicado al respecto.

En noviembre de 2023, pese a señalamientos de corrupción cuando estuvo al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en la Ciudad de México, la Secretaria General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Cristina Ruiz Sandoval, le tomó protesta como Delegado General en funciones de Secretario General del Comité Directivo Estatal de la CNOP Oaxaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir